Am Freitag fegen die neun verbliebenen Promis und ihre Tanzpartner wieder über das Parkett von Let's Dance. In dieser Woche müssen die Fans allerdings auf Michelle (50) verzichten, da die Sängerin krankheitsbedingt ihre Tanzschuhe an den Nagel hängen musste. Für sie sind Caroline Bosbach (32) und Valentin Lusin (35) zurückgekehrt. Doch was kommt auf die Stars in der sechsten "Let's Dance"-Show zu?

Wie RTL nun bekannt gibt, tanzen die Paare morgen zwar ohne ein Motto – dafür ist aber wieder viel Gefühl dabei. So werden Sarah Mangione (31) und Vadim Garbuzov (34) einen Slowfox zu "Can't Smile Without You" von Barry Manilow (78) tanzen. Timur Ülker (32) und Malika Dzumaev hingegen werden einen Jive zu "Gambling Man" von The Overtones zum Besten geben. René Casselly (25) und Kathrin Menzinger (33) werden ihr Können mit einer Samba zu "It's Not Unusual" von Tom Jones (81) unter Beweis stellen.

Moderatorin Amira Pocher (29) und Massimo Sinató (41) versuchen sich am Freitag an einem Charleston zu "Yes Sir, that's my Baby" von Firehouse Five Plus Two. Janin Ullmann (40) und ihr Tanzpartner Zsolt Sándor Cseke (34) werden eine Salsa zum gleichnamigen Stück von Yuri Buenaventura aufs Parkett bringen. Teenie-Schwarm Mike Singer (22) und Christina Luft (32) wollen mit einem Contemporary zu "It'll be okay" von Shawn Mendes (23) das Publikum verzaubern.

Michelle-Nachrückerin Caroline Bosbach und Valentin Lusin werden einen Langsamen Walzer zu "People Help The People" von Birdy (25) präsentieren. Bastian Bielendorfer (37) und Ekaterina Leonova (34) wollen mit einem Tango zu "Mission: Impossible" von Lalo Schifrin die Fans begeistern – und Sportler Mathias Mester (35) und Renata Lusin (34) wollen die Herzen der Zuschauer mit einer Rumba zu "You're Beautiful" von James Blunt (48) erobern.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

Anzeige

Getty Images Michelle und Christian Polanc bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Caroline Bosbach und Valentin Lusin bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Amira Pocher und Massimo Sinató bei "Let's Dance"

Instagram / renata_lusin Mathias Mester und Renata Lusin bei "Let's Dance"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de