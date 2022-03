Kylie Jenner (24) ist in Topform und lässt ihre Follower staunen! Im vergangenen September hatte die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin die erfreuliche Nachricht geteilt, dass sie und Travis Scott (30) zum zweiten Mal Nachwuchs erwarten. Anfang Februar hat die Beauty ihren kleinen Jungen zur Welt gebracht – und begeisterte ihre Fans bereits mit beeindruckenden After-Baby-Body-Pics. Nun lieferte Kylie Nachschub – und zeigte sich dabei von ihrer stylishen Seite.

Am vergangenen Mittwoch hat die 24-Jährige eine neue Bilderreihe auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht: Nachdem sie sich erst vor wenigen Tagen in einem hautengen Jumpsuit in ihrer Story gezeigt hatte, schmiss sich die zweifache Mutter nun erneut in Schale – und postete das erste Ganzkörperbild seit der Entbindung. In einen langen grauen Ledermantel und mit Nieten versehenen Pumps gekleidet, posierte Kylie total sexy vor der Kamera!

Ihre Follower sind bei diesem Anblick total aus dem Häuschen. "Die Königin ist zurück" und "Da ist sie wieder", freuen sich beispielsweise zwei der vielen User, die die Kommentarspalte fleißig mit Herz- und Flammen-Emojis fluten.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Reality-TV-Star

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Reality-TV-Star

Getty Images Kylie Jenner mit Partner Travis Scott und Tochter Stormi

