Sophia Thomalla (32) rückt nicht von der Seite ihres Liebsten! Nach ihrer Trennung von Loris Karius (28) scheint die Schauspielerin in Tennisprofi Alexander Zverev (24) ihren Mister Right gefunden zu haben. Im Netz teilt die Beauty nicht nur regelmäßig süße Pärchenbilder – die Berlinerin begleitet ihren Partner auch zu dessen Turnieren. Aktuell befinden sich die Turteltauben in Florida. Dort unterstützte Sophia ihren Alex nun fleißig von der Bank aus!

Auf aktuellen Bildern ist das Tennis-Ass beim Training im Hard Rock Stadion in Miami Gardens in Florida zu sehen – dabei ist Alex nicht allein: Seine bessere Hälfte Sophia supportet den 24-Jährigen sogar beim Aufwärmen während der laufenden Miami Open. Mit zwei Wasserflaschen neben sich beobachtet die Schönheit das rege Treiben auf dem Platz von der Bank aus und lässt dabei ihren Schatz nicht aus den Augen.

Nach der Trainings-Session verließen die beiden mit einem strahlenden Lächeln den Platz. Dass Sophia den gebürtigen Hamburger zu beinahe jedem seiner Match-Orte begleitet, weiß Alex offenbar sehr zu schätzen. "Ich denke, für Tennisspieler ist es immer sehr wichtig, wen man neben sich hat. Sophia ist jemand, der mir Ruhe und Sicherheit gibt", schwärmte der Sportstar gegenüber tennis Magazin.

Alexander Zverev und Sophia Thomalla, Instagram 2022

Alex Zverev und Sophia Thomalla

Alexander Zverev und Sophia Thomalla bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala 2021

