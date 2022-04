Billie Eilish (20) hat offenbar die Schnauze voll! Erst vor wenigen Tagen fand die diesjährige Oscar-Verleihung statt – auch die Musikerin war mit von der Partie. In einem langen schwarzen Kleid schritt die Sängerin über den roten Teppich der Veranstaltung. Ihr Outfit schien allerdings nicht jedem zu gefallen. Im Netz tauchte nun ein Clip auf, der unter anderem den Look der Künstlerin als einen der schlechtesten des gesamten Abends betitelte. Diese Aussage ließ Billie nicht auf sich sitzen, denn sie holte jetzt zum Gegenschlag aus!

Via TikTok veröffentlichte die US-Amerikanerin nun ein kurzes Video, in dem sie ihrem Ärger Luft macht. Auf der einen Seite sieht man die ursprüngliche Aufnahme eines Webstars, der sich mit den Worten "Ich habe genug von diesem Scheiß" über Billies Outfit lustig machte. Auf der anderen Seite ist die Beauty selbst zu sehen – und zwar sitzend auf der Toilette. Mit einem ausgestreckten Mittelfinger posiert die 20-Jährige für die Kamera und betitelt den Zusammenschnitt mit dem Konter: "Ich habe noch nicht genug von diesem Scheiß – ich kacke gerade!"

Auch wenn Billie bei den Oscars 2022 mit ihrem Outfit vielleicht nicht bei allen punkten konnte – der Abend hätte für die dunkelhaarige Schönheit trotzdem kaum erfolgreicher verlaufen können: In der Kategorie "Bester Filmsong" räumte sie mit ihrem Hit "No Time To Die" einen der goldenen Jungen ab und sorgte zugleich für einen Rekord in der Geschichte der Academy Awards – immerhin ist Billie die erste Gewinnerin, die in den 2000er-Jahren geboren ist.

Getty Images Billie Eilish, Musikerin

Getty Images Finneas und Billie Eilish bei den Oscars 2022

Getty Images Billie Eilish bei den Oscars 2022

