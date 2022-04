Willi Herrens (✝45) Gedenkfeier wird nicht mehr stattfinden. Der Schlagerstar verstarb im vergangenen Jahr völlig unerwartet – für seine Ehefrau Jasmin Herren (43) war das ein schlimmer Schicksalsschlag. Um das Andenken des Entertainers zu feiern, hatte die Musikerin eigentlich geplant, am 17. Juni eine Gedenkshow für ihren Mann zu veranstalten. Daraus wird jetzt aber nichts mehr, wie Jasmin ihren Fans nun offenbarte.

Auf Instagram meldete sich die 43-Jährige mit einem Update: "Ich möchte euch relativ fröhlich mitteilen, dass ich die Gedenkshow für meinen Mann am 17. Juni nicht mehr machen werde. Ich habe mich dagegen entschieden und alles, was bisher produziert wurde, weggeschmissen." Daraufhin verriet sie auch die Gründe dafür: "Ich kann jederzeit gedenken, das kann ich zu Hause machen und jeder von euch auch. Ich möchte lieber positiv in eine neue Zukunft starten."

An dem geplanten Datum werde trotzdem nach wie vor ein Event stattfinden – nur eben nicht zu Willis Ehren. "Das hat aber nix mehr mit meinem Mann zu tun. Und sollte es auch nicht", erklärte Jasmin und fügte hinzu: "Das ist dann einfach nur eine richtig geile Party. Ich freue mich."

ActionPress Jasmin und Willi Herren, 2019 in Köln

TVNOW / Frank Fastner Willi und Jasmin Herren bei "Temptation Island V.I.P."

TVNOW/Max Kohr Willi und Jasmin Herren bei "Das Sommerhaus der Stars" 2019

