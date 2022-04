Jim Carrey (60) hat eine lebensverändernde Entscheidung getroffen! Der Schauspieler hatte sich in den vergangenen Jahren einen großen Namen in Hollywood gemacht. Durch seine Rollen in Filmen wie "Die Truman Show" und "Der Mondmann" wurde er einem internationalen Publikum bekannt – und zählt mittlerweile zu den erfolgreichsten Comedians weltweit. Doch damit ist nun offenbar erst einmal Schluss: Jim verkündete jetzt, dass er seine Schauspielkarriere an den Nagel hängt!

"Ich ziehe mich zurück. Ich meine es ziemlich ernst", gab der 60-Jährige am Donnerstag im Interview mit Access Hollywood bekannt. Jim wolle sich nun eine Auszeit gönnen und sich ganz auf sich selbst und sein "spirituelles Leben" fokussieren. Ein Comeback schließe er aber trotzdem nicht aus. "Vielleicht mache ich weiter, aber jetzt mache ich eine Pause", stellte der "Der Grinch"-Star klar.

Bereits im Januar hatte Jim angedeutet, dass er sich eines Tages aus der Öffentlichkeit zurückziehen werde. Im Gespräch mit Bild sprach er ganz offen über seine Zukunftspläne. "Ich habe keine Lust mehr, prominent zu sein. Ich möchte am echten Leben teilhaben", gab der gebürtige Kanadier im Interview ehrlich zu.

Getty Images Jim Carrey, Comedian

