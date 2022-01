Jim Carrey (60) hat eine genaue Vorstellung von seiner Zukunft! Seit 1994 gehört er zu den erfolgreichsten Comedians Hollywoods. Große Bekanntheit erlangte er durch Filme wie "Die Truman-Show" und "Der Mondmann", wofür er jeweils auch einen Golden Globe abräumte. Wegen seiner witzigen und flippigen Art ist er beim Publikum stets beliebt. Heute feiert er einen runden Geburtstag: Denn Jim wird 60 Jahre alt und hat zur Feier des Tages offenbar einen ganz besonderen Wunsch!

Gegenüber der Bild verriet er jetzt diesbezüglich im Interview: "Ich habe keine Lust mehr, prominent zu sein. Ich möchte am echten Leben teilhaben." Denn Jim steht seinem Status als gefeierter Komiker und Schauspieler auch nach all den Jahren kritisch gegenüber. "Du lernst mit den Jahren, dass Ruhm nichts Echtes ist. Sicher, du profitierst davon als Künstler", offenbarte der einstige "Grinch"-Darsteller. Er hätte sich zwar niemals zu träumen gewagt, einmal so viel Geld zu verdienen, doch das Rampenlicht nage an ihm.

Deshalb habe er beschlossen, mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Auch seinen Geburtstag zelebriert er nur im Kreise seiner geliebten Verwandtschaft und so auch mit seiner Tochter Jane, die er selbst als seinen "größten Erfolg" bezeichnet. "Ich bin sehr stolz darauf, ihr Dad sein zu dürfen", schwärmte der 60-Jährige.

Actionpress/ Backgrid Schauspieler Jim Carrey

ActionPress Jim Carrey in "Der Grinch" 2000

Andreas Rentz/Getty Images for Paramount Pictures Jim Carrey bei der "Sonic The Hedgehog"-Voraufführung in Berlin

