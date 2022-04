Sie meldet sich bei ihren Fans! Linda Nobat (27) sorgte sich in den vergangenen Tagen um ihre Gesundheit: Denn die Ex-Dschungelcamp-Kandidatin hatte den Verdacht, an der Tropenkrankheit Malaria erkrankt zu sein. Jetzt richtete sich das ehemalige Bachelor-Girl mit einer Nachricht aus dem Krankenbett an seine Follower – und gibt zumindest zum Teil Entwarnung: Bei der Hessin wurde nämlich eine Blutvergiftung diagnostiziert.

In ihrer Instagram-Story gab Linda ihren Fans jetzt ein Gesundheitsupdate: "Ich habe eine Blutvergiftung. Woher die kommt, ist noch unklar. Im Rahmen verschiedener Untersuchungen wird das jetzt herausgefunden." Am Vortag sei sie in einem anderen Krankenhaus weggeschickt worden, fügte die 27-Jährige hinzu: "Jetzt wissen wir ja, in welch einer Lebensgefahr ich mich tatsächlich befunden habe."

Dankbar zeigte sich das Playboy-Covergirl aber vor allem für die Unterstützung seiner Fans: "Ich wollte kurz mal Danke sagen für alle eure ermutigenden Nachrichten. Ihr seid Wahnsinn, dankeschön!" Auch wenn es schwierig sei, allen zu antworten, wolle sie sich Mühe geben, versicherte Linda.

Anzeige

Instagram / iamlindadt Linda-Caroline Nobat, Realitystar

Anzeige

Instagram / iamlindadt Linda Nobats Arm im April 2022

Anzeige

Instagram / iamlindadt Linda-Caroline Nobat beim Dschungel-Wiedersehen im Februar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de