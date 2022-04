Sie wird von Woche zu Woche weiter mitgenommen. Lieselotte Reznicek glänzt bei Germany's next Topmodel aktuell nicht unbedingt mit ihren Leistungen: Auch in der neunten Folge überzeugte sie auf dem Catwalk überhaupt nicht. Trotzdem durfte sie in der Show bleiben und Heidi Klum (48) schickte stattdessen Kandidatin Annalotta nach Hause. Die Jurorin begründete die Entscheidung damit, dass die 66-Jährige vorab zu einem Casting eingeladen wurde. Die Zuschauer sind mit Lieselottes Weiterkommen aber mittlerweile gar nicht mehr zufrieden.

"Wenn Lieselotte heute wieder nicht rausfliegt: Das ist ein Witz, oder?!", echauffierte sich zum Beispiel ein User auf Twitter. Und damit ist er nicht alleine: "Ich hab mir nicht vorstellen können, dass Lieselotte nach sogar zwei unfassbar schlechten Walks trotzdem in der Show bleiben wird – tschüss, ich bin raus", stimmte ihm ein anderer entgeistert zu. Die sympathische Ausstrahlung der Berlinerin reiche mittlerweile einfach nicht mehr, um ihre weitere Teilnahme zu rechtfertigen: "Lieselotte hat eine richtig tolle Persönlichkeit und hoffentlich sieht man sie im TV wieder, aber das mit dem Modeln ist nicht gerade ihr Ding."

Dass Lieselotte immer noch dabei ist, während andere Kandidatinnen rausfliegen, erscheint vielen also extrem unfair. Jedoch sind die Fans auch der Meinung, dass sie selbst ja eigentlich gar nichts dafür könne. "Wieso regen wir uns über Lieselotte auf, wenn Heidi diejenige ist, die sie nicht gehen lässt?", verteidigte ein User sie.

Getty Images Lieselotte Reznicek auf der Fashionshow von Marcel Ostertag, März 2022

Instagram / lieselotte.gntm22.official Lieselotte Reznicek und ihr Sohn Sebastian

Getty Images Heidi Klum im März 2022 in Hollywood

