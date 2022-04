Also doch! Kürzlich besorgte Linda Nobat (27) ihre Fans mit schrecklichen Neuigkeiten: Die Reality-TV-Beauty befindet sich derzeit im Krankenhaus, da bei ihr Verdacht auf die Tropenkrankheit Malaria bestand. Erst gab sie eine kleine Entwarnung und berichtete, dass die Ärzte bei ihr eine Blutvergiftung festgestellt haben, aber ein neuer Befund bestätigt nun ihre ursprüngliche Vermutung: Linda ist tatsächlich an Malaria erkrankt.

In ihrer Instagram-Story meldete sich die Dschungelcamp-Teilnehmerin bei ihren Followern. "Also ihr Lieben, es ist wirklich so, wie ich dachte: Ich habe Malaria und werde jetzt in ein anderes Krankenhaus verlegt", teilte Linda direkt aus dem Krankenbett mit. Weitere Informationen konnte sie jedoch bislang nicht geben, zeigte sich aber soweit stabil.

"Das wollte ich euch nur mitteilen, ich hatte also recht", ergänzte die 27-Jährige und grinste dabei schwach. Denn das war auch ihre erste Vermutung gewesen – und das, obwohl sie noch am Tag zuvor aus einem Krankenhaus weggeschickt worden war. "Jetzt wissen wir ja, in welch einer Lebensgefahr ich mich tatsächlich befunden habe", berichtete Linda danach erschüttert.

Instagram / iamlindadt Linda Nobat, ehemalige "Der Bachelor"-Teilnehmerin

Instagram / iamlindadt Linda Nobat im Krankenhaus

Instagram / iamlindadt Linda-Caroline Nobat, Influencerin

