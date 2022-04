Anfang des Jahres gaben Mrs.Marlisa und Fabio De Pasquale bekannt, dass ihre Beziehung gescheitert ist. Den Trennungsgrund behielten die einstigen Temptation Island-Teilnehmer jedoch für sich. Rund zwei Monate nach ihrem Liebes-Aus trafen sich die Influencerin und ihr Ex auf dem Blogger-Event "Doing the lit Social-Media-Shit" wieder. Im Promiflash-Interview verriet Marlisa, wie die Begegnung für sie war. "Ich habe Fabio gerade das erste Mal gesehen – ist schon ein komisches Gefühl. Also man wünscht sich natürlich lieber, dass man auf einem Event ist, wo der Ex-Partner nicht zu sehen ist", gestand sie. Wie Fabio später offenbarte, hatte das einstige Paar seit der Trennung keinen Kontakt mehr gehabt.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de