Mrs.Marlisa hofft auf ein freundschaftliches Verhältnis zu ihrem Ex Fabio De Pasquale! Erst Anfang dieses Jahres überraschten die ehemaligen Temptation Island-Bekanntheiten ihre Fans mit traurigen Neuigkeiten: Obwohl sie den TV-Treuetest meisterten, sehen die beiden mittlerweile keine gemeinsame Zukunft mehr und gaben ihre Trennung bekannt. Aktuell haben die Influencer kein besonders gutes Verhältnis zueinander – doch das soll sich in Zukunft ändern: Marlisa möchte mit Fabio befreundet bleiben!

Das stellte sich jetzt jedenfalls im Rahmen einer Instagram-Fragerunde heraus, als ein neugieriger Follower wissen wollte, ob sich die Blondine eine Freundschaft mit ihrem Ex vorstellen könnte. "Langfristig wünsche ich mir das schon, aber so was braucht Zeit", erklärte Marlisa. Allein aus den Gründen, dass das einstige Paar zwei gemeinsame Katzen besitzt und auch denselben Freundeskreis pflegt, wäre es schön, gut miteinander auszukommen – doch die Beauty wolle nichts überstürzen: "Es ist einfach zu viel passiert, die Emotionen sind noch zu krass."

Ein Liebes-Comeback mit Fabio schließe Marlisa jedoch aus und beschreibt sich selbst aktuell als "Single like a Pringle". Und was geschieht mit dem gemeinsamen tierischen Nachwuchs? "Das haben wir bereits schon besprochen gehabt, [...] dass, wenn irgendwas mal sein sollte, wir die beiden niemals trennen werden und ich die beiden unbedingt behalten möchte", erzählte Marlisa.

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa, Influencerin

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa und ihr Freund Fabio

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa und Fabio De Pasquale mit ihrer Katze Simba

