Da hat Sarah Engels (29) ihren Ex Pietro Lombardi (29) aber richtig reingelegt! Die ehemaligen DSDS-Teilnehmer waren fünf Jahre lang ein Paar. Nach der Trennung waren die einstigen Eheleute aber alles andere als gut aufeinander zu sprechen – ihre Beziehung endete in einem Rosenkrieg. Ihrem gemeinsamen Sohn Alessio (6) zuliebe rauften sie sich jedoch wieder zusammen und pflegen heute sogar ein freundschaftliches Verhältnis. Deswegen ließ sich Sarah nun auch nicht den Spaß nehmen, Pietro in den April zu schicken.

In ihrer Instagram-Story verriet die Sängerin, dass sie Pietro ein Bild von Alessios Federmappe geschickt habe, in der sie einen 500-Euro-Schein gefunden haben will. Dem "Kämpferherz"-Interpreten gegenüber behauptete sie, der Sechsjährige habe ihr erzählt, dass in der Schule ein paar Kinder nach Autogrammkarten von Pie gefragt hätten, er diese aber nicht umsonst rausgeben dürfte. Ein Kind habe seinen Eltern daraufhin sogar 500 Euro gestohlen. "Es wollten tatsächlich Kinder aus der Schule ein Autogramm – das hat uns richtig in die Karten gespielt", freute sich Sarah. Die Freude war allerdings nur ihrerseits. Die Influencerin teilte einen Ausschnitt von einem Telefonat mit Pietro, der nach der Geschichte völlig ausrastete: "Ich werde jetzt richtig sauer. Willst du mir sagen, dass ich zu Alessio sage: Aber nicht umsonst. Die Kinder sollen mir Geld geben?!"

Nur kurze Zeit später hat sich Sarah dann aber dazu entschieden, die Situation aufzulösen. "Sonst wäre er noch durchs Telefon gesprungen", scherzte die 29-Jährige. Und schließlich konnte auch Pietro über das Ganze lachen: "Die haben mich so auseinandergenommen."

Getty Images Sarah Engels, Sängerin

Instagram / pietrolombardi Sarah Engels und Pietro Lombardi mit ihrem Sohn Alessio an dessen Einschulungstag

ActionPress Pietro Lombardi, Sänger

