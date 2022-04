Damit hat er sich keinen Gefallen getan! Denise Bröhl und Michael Schüler treten bei #CoupleChallenge an und wollen die 100.000 Euro Preisgeld einsacken. Doch bei den beiden stehen vor allem viele Streitigkeiten auf der Tagesordnung – sowohl in der TV-Villa als auch bei den Prüfungen kracht es regelmäßig. Kurz nach dem Start der Reality-TV-Show geben sie ihre Trennung bekannt. Diese zeichnete sich bereits in Finnland ab – und mit einer Aktion kam Micha dem Liebesaus wohl einen Schritt näher!

In der vierten Folge spielten die Teilnehmer ein kleines Trinkspiel. Eine Frage lautete: "Mit wem aus der Villa würdest du schlafen?" Dabei durfte nicht der eigene Partner genannt werden. Micha wählte Laura Maria Lettgen aus und schoss sich damit bei Denise ins Aus. Die Beauty erklärte diesbezüglich gegenüber Promiflash: "Ich war menschlich einfach so enttäuscht. Mir ging und geht es bis heute nicht um Laura. Mir ging es einfach um Loyalität, Feinfühligkeit, Mitgefühl und Respekt." Die ehemalige Love Island-Kandidatin sei damals sehr sensibel gewesen.

"Denn während Micha und ich in Quarantäne waren, ist leider mein Hund gestorben, der 17 Jahre an meiner Seite gewesen ist. Und für mich ist zu diesem Zeitpunkt eine Welt zusammengebrochen", offenbarte sie. Nach diesem schweren Verlust sei Micha nicht wirklich für sie da gewesen – auch bei "#CoupleChallenge" habe sich das nicht geändert. Denise fand es deswegen einfach nur unangebracht, dass Micha in der TV-Villa seiner Flirt-Laune nachging. "Ich hätte mir einfach von meinem Partner etwas mehr Verständnis, Mitgefühl und Fürsorge gewünscht", stellte Denise klar.

