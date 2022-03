Es fällt ihr nicht leicht, darüber zu sprechen! In der diesjährigen Staffel von #CoupleChallenge kämpft Denise Bröhl zusammen mit Michael Schüler um das Preisgeld von 100.000 Euro. Kurz nach dem Start der Fortsetzung des Trash-Formates gab der Ex-Fußballer die Trennung von der Love Island-Beauty bekannt. Im August vergangenen Jahres hatten die beiden noch voneinander geschwärmt. Nun gehen sie also getrennte Wege. Denise enthüllte nun erstmals einige Details zu der Trennung!

Gegenüber Promiflash stellte sie zunächst klar: "Ich hatte eine sehr schwere Zeit. Eigentlich die schlimmste Zeit meines Lebens – über die ich jetzt noch nichts sagen möchte." Der Trennungsschmerz nach dem Liebes-Aus mit Micha sitzt bei der 35-Jährigen augenscheinlich immer noch sehr tief. Jedoch gab es bereits lange vor der Trennung Situationen, in denen Denise bewusst wurde, dass sie und der ehemalige Sportler nicht zusammen sein sollten. "Es gab nicht nur einen Moment, der mich stutzig gemacht hatte in Bezug auf unsere Beziehung und gemeinsame Zukunft. Ich habe leider ganz andere Seiten von Micha kennenlernen müssen", offenbarte sie weiter. Vor allem in der "#CoupleChallenge"-Villa fühlte sie sich von ihrem damaligen Partner oft alleine gelassen.

"Ich kann da noch nicht drüber sprechen, ohne zu weinen. Ich war deswegen sehr empfindlich, nah am Wasser gebaut", erklärte Denise gegenüber Promiflash. Micha hatte in seinem Trennungspost erklärt, dass die Gründe für ihr Beziehungs-Aus in der Reality-TV-Show aufgedeckt werden. Bei Denise kamen sogar schon vor dem Start von "#CoupleChallenge" einige Zweifel an ihrer Liebe hoch. "Es sind für mich schwerwiegende Dinge vorgefallen vor dem Einzug und auch in der Villa. Weswegen mein Respekt ihm gegenüber immer weniger wurde", verdeutlichte die Influencerin in ihrem Statement.

Alle Infos zu "#CoupleChallenge – das stärkste Team gewinnt" auf RTL+.

Denise Bröhl, Reality-TV-Bekanntheit

Micha, "Mein Date, mein bester Freund & ich"-Teilnehmer

Micha und Denise Bröhl, Reality-TV-Teilnehmer

