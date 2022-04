Steht da eine Versöhnung an? Bereits nach der ersten Folge der Reality-TV-Show #CoupleChallenge gab es einige Ungereimtheiten zwischen den Teilnehmern Calvin Kleinen (30), Tommy Pedroni und Sandra Soleil (29). Playboy Calvin deutete hier schon an, dass es zwischen ihm und Tommys Freundin Sandra eine Vorgeschichte gibt, die sich mit der Beziehung des Pärchens zu überschneiden schien. In der neuen Folge kam das Thema erneut auf. Calvin findet nun klare Worte für den Vorfall.

In seiner Instagram-Story bittet der Temptation Island-Verführer das Paar um Verzeihung. "Ich wollte mal 'Sorry' sagen an dieser Stelle. Das gehört da gar nicht rein und das war jetzt nicht cool von mir, da auf jeden Fall eine Entschuldigung", räumte Calvin ein. Das sei nicht so gemeint gewesen und eine Story gäbe es gar nicht, fährt er fort. "Alles Bullshit, alles falsch verstanden, man war halt genervt. Also Tommy, Sandra: Es tut mir leid!"

Das Pärchen scheint die Entschuldigung angenommen zu haben. Tommy teilte Calvins Video mit dem Versöhnungsangebot in seiner Story. Und Sandra äußerte sich sogar selbst zu dem Vorfall: "Gestern kam wieder mal ein Thema auf, es wurde sich jetzt dafür auch entschuldigt und da bin ich sehr dankbar für, weil ich finde es einfach schade, das muss nicht sein", hielt die Influencerin fest und teilte anschließend ebenfalls Calvins Video.

Instagram / calvin92 "#CoupleChallenge"-Teilnehmer Calvin Kleinen im März 2022

Instagram / sandra_soleil Sandra Soleil und Tommy Pedroni, "#CoupleChallenge"-Kandidaten 2022

Instagram / sandra.sicora Tommy Pedroni und Sandra Soleil

