Calvin Kleinen (30) hat sich eine kleine Überraschung für Laura Maria Lettgen überlegt! Die Temptation Island-Legende und das einstige Love Island-Girl kamen sich bei #CoupleChallenge ziemlich nahe: Die beiden flirteten, was das Zeug hält – und kuschelten sogar miteinander auf der Couch. Kein Wunder also, dass der Rapper ziemlich enttäuscht ist, dass die Influencerin und ihre Teampartnerin Victoria Lukac die Villa nun verlassen müssen. Damit Laura ihn auf keinen Fall vergisst, überreicht Calvin ihr zum Abschied ein kleines Präsent...

Am Morgen nach der Exit-Challenge müssen die Girls ihre Koffer packen und die Heimreise antreten. Bei der Verabschiedung legt der 30-Jährige der Blondine seine Halskette um. "Damit du immer etwas von mir hast", meint er schmunzelnd. Im Einzelinterview erklärt er daraufhin, warum er Laura etwas schenken wollte: "Vielleicht denkt die ja dann auch an mich oder so, wenn die raus ist." Die Stuttgarterin scheint sich über die kleine Aufmerksamkeit jedenfalls total zu freuen: "Ach süß. Bin ich jetzt Rapper?" Doch damit nicht genug: Zusätzlich sprüht Calvin die Beauty zum Abschied noch mit seinem Parfum ein.

Wie es mit den beiden nach den Dreharbeiten wohl weitergeht? Laura und der Promis unter Palmen-Star scheinen jedenfalls große Pläne zu haben. "Also Calvin und ich, wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen. Ich glaube, das ist das Erste, was wir machen", erzählt die 26-Jährige freudestrahlend im Einzelinterview.

Anzeige

Instagram / lauralettgen Laura Maria Lettgen. "#CoupleChallenge"-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / calvin92 "#CoupleChallenge"-Teilnehmer Calvin Kleinen im März 2022

Anzeige

Instagram / lauralettgen Laura Maria Lettgen, Ex-"#CoupleChallenge"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de