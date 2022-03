Calvin Kleinen (30) und Laura Maria Lettgen haben bei #CoupleChallenge Gefallen aneinander gefunden! Bereits an Tag eins in der Villa im verschneiten Finnland startete der Temptation Island-Aufreißer erste Flirt-Versuche in Richtung der Blondine. Beiden waren auf Anhieb auf einer Wellenlänge. Lauras Freundin Victoria Lukac ist jedoch Calvins Ex-Affäre. Ist ein Flirt dann angebracht? Darüber grübelte Laura, wie sie Promiflash verriet!

Die Beauty könnte sich definitiv mehr mit dem Reality-TV-Boy vorstellen, war sich wegen ihrer Freundin allerdings unsicher. Gegenüber Promiflash erklärte sie: "Ja klar habe ich mir darüber Gedanken gemacht. Schließlich ist Victoria meine Freundin und ich wollte nicht, dass sie denkt, dass ich sie hintergehe." Laura hatte wegen ihres Interesses an Calvin schlimme Gewissensbisse. "Ich hatte Angst, dass Victoria denkt, dass mir die Freundschaft mit ihr nicht wichtig ist, weil ich mit Calvin geflirtet habe", gestand sie. Doch glücklicherweise dachte die Brünette nicht schlecht von ihrer "#CoupleChallenge"-Partnerin.

"Sie hat mir immer wieder beteuert, dass ihr das nichts ausmacht und irgendwann konnte ich mich dann auch endlich darauf einlassen und meinem Gefühl nachgehen", offenbarte die Influencerin. Die beiden Mädels präsentieren sich bereits seit der ersten Folge als starkes Duo. Abseits der harten Prüfungen kann Laura ihrem männlichen Mitstreiter zudem ohne schlechtes Gewissen näherkommen.

Alle Infos zu “#CoupleChallenge – das stärkste Team gewinnt” auf RTL+.

Anzeige

Instagram / lauralettgen Laura Maria Lettgen im Februar 2022

Anzeige

Instagram / xvictoriaxvcx Victoria Lukac im März 2022

Anzeige

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen im Dezember 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de