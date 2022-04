Für gleich vier Kandidaten platzt heute der große Traum vom DSDS-Sieg! Langsam geht es für die verbleibenden Gesangstalente in Richtung Liveshows – der Ehrgeiz, sein Bestes zu geben, steigt dementsprechend natürlich ungemein. Dem Sänger Arian Golic wurde dieser Druck zu viel: Er warf freiwillig das Handtuch und packte seine Koffer. Es müssen aber noch drei weitere Kandidaten die Heimreise antreten!

Toby Gad (53), Ilse DeLange (44) und Florian Silbereisen (40) sahen in den vergangenen Wochen bei Raphaela Spirydowicz keinen großen Fortschritt, darum musste sie die Show leider verlassen. Dabei hatte sie es bei ihrer Performance besonders schwer, da ihr Duett-Partner Arian ja zuvor ausgeschieden war. Auch Tizian Hugo konnte sich gegen die anderen Teilnehmer nicht durchsetzen, nimmt aber trotzdem eine Menge mit: "Es war eine geile Zeit. Anstrengend – aber es war eine Erfahrung."

Die Sängerinnen Emine Knapczyk und Giorgia Borzellino konnten mit ihrem Auftritt leider gar nicht punkten: Die beiden hatten nicht miteinander geprobt, sondern jeder für sich. Das war während des Duetts leider zu spüren, wie die Juroren kritisierten. Am Ende kam Emine aber mit einem blauen Auge davon – dafür musste Giorgia gehen. Ihren Exit nahm sie jedoch sportlich: "Eine von uns beiden musste gehen und das ist auch in Ordnung so. Ich bin trotzdem dankbar für jede Sekunde."

RTL / Stefan Gregorowius Raphaela Spirydowicz, Kandidatin bei DSDS 2022

RTL / Stefan Gregorowius Tizian Hugo, DSDS-Kandidat 2022

RTL / Stefan Gregorowius Emine Knapczyk und Giorgia Borzellino bei DSDS

