In der gestrigen Folge von Love Island kam es zum Eklat: Während einer kleinen Tanz-Session der Girls stand Bucci wortlos auf. Seine Begründung: Er wollte seinen vercoupelten Jungs "Respekt" zollen, in dem er sich von den Girls nicht antanzen lässt oder sie gar anguckt. Für sein Couple Sandrine war das nur ein weiterer Tropfen auf dem heißen Stein. Der Sender zog ebenfalls Konsequenzen und warf den Möchtegerncasanova hochkant raus. Im Netz reagieren nun auch etliche Ex-"Love Island"-Stars auf Buccis Exit!

Via Instagram lassen es sich Stephanie Schmitz (27), Tim Kühnel und Co. nicht nehmen, die Reaktion des Senders und den Ausstieg des 27-Jährigen zu kommentieren. "Echte Liebe setzt nie voraus, jemanden zu besitzen! Danke, dass ihr diesem toxischen Männlichkeitsbild keine Plattform mehr bietet! Ich hoffe, es ist ein Statement, an dem sich auch andere Formate orientieren können", kommentiert Stephie. Aber auch Tim findet den Ausstieg des Barkeepers "wichtig und richtig". Aurelia Lamprecht ist ebenfalls dieser Meinung: "Habt ihr gut entschieden!"

Doch was hat der Sender überhaupt dazu gesagt? "Buccis Verhalten gegenüber Sandrine und anderen Islandern hat eindeutig eine Grenze überschritten, sodass 'Love Island' entschieden hat, dass Bucci nicht mehr Teil der Sendung ist", haben die Verantwortlichen auf Insta verlauten lassen.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe" immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

RTLZWEI Bucci und Nico, "Love Island"-Boys 2022

Instagram / timkuehnel Tim Kühnel, ehemaliger "Love Island"-Kandidat

RTLZWEI Sandrine und Bucci von "Love Island" im Frühling 2022

