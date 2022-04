Sandrine reicht es! Zwischen der Beauty und ihrem Auserwählten Bucci sah es bei Love Island eigentlich nach einem Flirt-Volltreffer aus. Doch das Blatt hat sich für die beiden offenbar gewendet. Die Granate hinterfragt mehr und mehr die Absichten des Münchners – sind sie ehrlich oder nicht? Zudem forderte er bereits nach kurzer Zeit Besitzansprüche auf die Islanderin. Nun leistete er sich die nächste Aktion – Sandrine platzte deshalb der Kragen!

Eigentlich sah alles zuerst nach einem spaßigen Abend aus. Die Ladys sollten die Boys mit heißen Bewegungen vom Stuhl hauen. Als Vanuschka an der Reihe war, zogen die ersten dunklen Wolken über der TV-Villa auf. Bucci stand auf und forderte Nico auf, es ihm gleichzutun – dieser Move verletzte die Blondine zutiefst. Bei ihr flossen die Tränen und in Sandrine begann es mächtig zu brodeln. Diese Aktion wollte sie nicht einfach so stehen lassen. "Ich finde es ihr gegenüber respektlos, einfach so aufzustehen. Das passt nicht zu meinen Ansichten", stellte Sandrine klar.

Vor versammelter Truppe ergriff sie das Wort und machte ihrem Ärger Luft: "Das geht gar nicht." Ihre Standpauke richtete sich augenscheinlich nicht nur an Bucci, sondern an alle Boys. "Für mein Empfinden ist es respektloser aufzustehen, als einfach zuzuschauen [...] Wir haben uns alle auf das Spiel eingelassen", erklärte die Kuppelshow-Teilnehmerin genervt. Später gab Kandidatin Inna der hübschen Brünetten bezüglich Bucci einen lieb gemeinten Rat: "Solche Männer werden dich auf Dauer eh nicht glücklich machen."

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

RTLZWEI Sandrine und Bucci von "Love Island" im Frühling 2022

RTLZWEI Leonie, Jennifer, Sanne, Ina, Vanuschka und Sanne von "Love Island" im Frühling 2022

RTLZWEI Inna und Sandrine von "Love Island" im Frühling 2022

