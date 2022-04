Tom Cruise (59) machte Prinz William (39) ein Angebot, dass er nicht ablehnen konnte. 1986 hielt der gebürtige New Yorker das Kinopublikum in "Top Gun" als Kampfpilot Pete Mitchell in Atem. Am 27. Mai soll eine Fortsetzung in die deutschen Kinos kommen. Ein berühmtes Paar durfte den Streifen nun jedoch schon vor allen anderen anschauen: Tom lud Prinz William und Herzogin Kate (40) nämlich zu einer privaten Vorstellung seines neuen Films "Top Gun: Maverick" ein.

Wie The Sun nun berichtete, soll der Schauspieler für seine royalen Gäste ein ganzes Kino in London gemietet haben. Wie ein Insider dem Magazin verriet, habe der 59-Jährige William und Kate dieses einmalige Angebot gemacht, nachdem er erfahren hatte, dass der Enkel der Queen (95) ein großer Fan des Action-Dramas sei. "Sie haben freudig angenommen. Seien wir mal ehrlich, mehr A-Gästeliste geht ja nicht!", versicherte der Bekannte der britischen Königsfamilie. Offenbar wollte William seiner Verwandtschaft den Spaß jedoch nicht vorenthalten, denn der 39-Jährige soll kurzerhand auch Gräfin Sophie (57) sowie Prinzessin Eugenie (32) und Prinzessin Beatrice (33) mitgebracht haben.

"William, Kate, ein paar andere Mitglieder der königlichen Familie und ein paar sehr vertraute Freunde waren die Ersten, die den Film sehen durften", versicherte die Quelle im Anschluss. Um die Privatsphäre der Ehrengäste zu wahren, sei der Rest des Kinos nach der Ankunft dann geschlossen worden. Tom soll William und Kate zudem gewünscht haben, dass sie an dem Streifen genauso viel Spaß haben werden, wie er es während der Dreharbeiten hatte.

Tom Cruise in "Top Gun – Sie fürchten weder Tod noch Teufel"

Herzogin Kate und Prinz William auf dem Empfang des Generalgouverneurs von Belize im März 2022

Tom Cruise im Juli 2019

