Diese Ladys werden die vergebenen Männer sicherlich ordentlich ins Schwitzen bringen! In wenigen Tagen ist es endlich so weit: Temptation Island geht in die vierte Runde. Auch in diesem Jahr werden vier Paare sich dem ultimativen Treuetest unterziehen. Heiße Verführer und Verführerinnen werden es den Kandidaten aber alles andere als leicht machen. Nun wurde enthüllt, welche Single-Girls die Männer auf die Probe stellen werden – und die haben es dieses Jahr in sich!

Der Treuetest wird für die Kandidaten Credo, Marc-Robin, Abdu und Nikola mit Sicherheit eine große Herausforderung werden – die Verführerinnen sind nämlich kochend heiß. Eine davon dürfte für Reality-TV-Liebhaber keine Unbekannte sein: Kim Virginia (26). Die Brünette kämpfte schon im vergangenen Jahr beim Bachelor um Niko Griesert (31) – leider ging sie damals leer aus. Wer weiß, vielleicht schafft sie es ja, bei "Temptation Island" einen Mann um den Finger zu wickeln.

Aber auch die anderen Ladys können sich sehen lassen! In den kommenden Wochen werden Denise, Glory, Jenni, Laura, Lea, Sandra, Sarah, Steffi, Yasmin, Elika und Lena versuchen, die vergebenen Männer zu verführen. Welche Verführerin könnte eurer Meinung nach am gefährlichsten werden? Stimmt jetzt in der Umfrage ab!

RTL / Frank J. Fastner Der "Temptation Island"-Cast 2022

RTL / Frank J. Fastner Kim Virginia, "Temptation Island"-Verführerin 2022

RTL / Frank J. Fastner Denise, "Temptation Island"-Verführerin 2022

RTL / Frank J. Fastner Glory, "Temptation Island"-Verführerin 2022

RTL / Frank J. Fastner Jennifer, "Temptation Island"-Verführerin 2022

RTL / Frank J. Fastner Laura, "Temptation Island"-Verführerin 2022

RTL / Frank J. Fastner Lea, "Temptation Island"-Verführerin 2022

RTL / Frank J. Fastner Sandra, "Temptation Island"-Verführerin 2022

RTL / Frank J. Fastner Sarah, "Temptation Island"-Verführerin 2022

RTL / Frank J. Fastner Steffi, "Temptation Island"-Verführerin 2022

RTL / Frank J. Fastner Yasmin, "Temptation Island"-Verführerin 2022

RTL / Frank J. Fastner Elika, "Temptation Island"-Verführerin 2022

RTL / Frank J. Fastner Lena, "Temptation Island"-Verführerin 2022

