Stehen die beiden auf der Gästeliste? In wenigen Tagen ist es so weit: Am 9. April wollen Brooklyn Beckham (23) und Nicola Peltz (27) vor den Traualtar treten. Im Juni 2020 machte der Sohn von David Beckham (46) seiner Angebeteten einen Heiratsantrag. Der Tag soll zu einem spektakulären Event werden. Neben schicken Kleidern und einer traumhaften Villa wird zudem die Crème de la Crème Hollywoods erwartet. Wie sieht es mit den Royals aus? Angeblich sollen auch Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) dabei sein!

Das behauptete nun zumindest das Ex-Spice Girls-Mitglied Mel B in der TV-Sendung "Lorraine". Dort erzählte sie, dass Harry und Meghan am 9. April an der Hochzeit von Brooklyn und seiner Liebsten teilnehmen werden. Diese Meldung dürfte das Verhältnis zwischen den beiden und den britischen Royals nicht gerade verbessern. Der Bruder von Prinz William (39) hatte seine Teilnahme an Prinz Philips (✝99) Gedenkgottesdienst beispielsweise abgesagt.

Der Grund für die Absage: Harry hatte sich um seine Sicherheit gesorgt. 2020 hatte er sich dazu entschieden, seine royalen Pflichten niederzulegen. Nach dieser Entscheidung hätte er in London zu der Gedenkfeier vermutlich keinen Polizeischutz bekommen. Deswegen war der zweifache Vater nicht nach Großbritannien gereist und dürfte die Queen damit ziemlich enttäuscht haben...

Getty Images Brooklyn Beckham und Nicola Peltz im Oktober 2021

Getty Images Prinz Harry im September 2021

Getty Images Queen Elizabeth II. auf Prinz Philips Gedenkgottesdienst im März 2022

