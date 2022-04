Amira Pocher (29) fällt es nicht so leicht, alles unter einen Hut zu bekommen! In der diesjährigen Staffel von Let's Dance begeistert die Frau von Oliver Pocher (44) mit ihrem tänzerischen Können. In Show fünf bekam sie für ihren tollen Contemporary 25 Punkte – in Liveshow Nummer sechs hielten die Juroren um Joachim Llambi (57) für sie sogar dreimal die Zehn-Punkte-Kelle hoch. Amira gibt auf dem Tanzparkett Vollgas und kuschelt abends mit ihren Kids – Gatte Olli zieht deshalb momentan den Kürzeren!

Die Beauty ist zurzeit rund um die Uhr mit dem intensiven Training für die "Let's Dance"-Liveshows beschäftigt. Nebenbei versucht sie Kind und Kegel gewuppt zu bekommen. Ihr Gatte Oliver ist ebenfalls viel beschäftigt – viel Zeit für Zweisamkeit bleibt da gerade nicht. "Wir schauen, dass wir regelmäßig Date-Nights machen. Dass wir auch Dinge unternehmen. Das geht aber wegen 'Let's Dance' gerade nicht, weil ich wirklich fix und fertig bin", offenbarte Amira gegenüber RTL.

Nach stundenlangen Vorbereitungen an der Seite ihres Tanzpartners Massimo Sinató (41) wolle sie einfach nur entspannen. "Ich bin froh, wenn ich dann niemanden mehr sehen oder hören muss und genieße dann einfach meine Zeit für mich", gestand Amira ehrlich. Ganz ohneeinander können die Eheleute aber doch nicht. Wenn Oliver beruflich nicht allzu sehr eingespannt ist, feuert er seine Liebste von der Zuschauer-Tribüne aus an.

Instagram / amirapocher Amira Pocher bei "Let's Dance" 2022

Getty Images Amira Pocher und Massimo Sinató bei "Let's Dance" 2022

Getty Images Amira und Olli Pocher in einer Pause bei "Let's Dance"

