Damit hätte sie am heutigen Abend wohl nicht gerechnet! Oliver Pochers (44) Frau, Amira (29), nimmt an der diesjährigen Staffel von Let's Dance teil. Von Woche zu Woche steigert sie sich – und das sieht man auch an den Punkten. Für ihren Contemporary in Show fünf bekam sie 25 Punkte von der Jury rund um Joachim Llambi (57). Dass sie sich heute noch mal steigern würde, überraschte die Beauty. Denn Amira hatte Angst vorm Charleston, aber bekam tatsächlich die Höchstpunktzahl für den Tanz!

"Ich hätte das niemals gedacht. Scheiße, da hatte ich am meisten Angst vor. Dass das der Tanz wird, mit dem ich am meisten Punkte mache – unglaublich", betonte Amira überglücklich, nachdem Llambi und seine Kollegen Motsi Mabuse (40) und Jorge González (54) die Kelle mit der Zehn hochgehalten hatten. Für die Moderatorin sind es die ersten 30 Punkte in der Show.

Doch nicht nur die Jury schwärmte von Amiras Performance, sondern auch der Profitänzer Massimo Sinató (41): "Heute ist der Knoten geplatzt. Ich finde, du bist die geborene Entertainerin, ein Rohdiamant", wirkte er ziemlich happy mit seiner Promi-Partnerin. Für ihre Auftritte üben die zwei aber auch fleißig, wie Amira im Netz zeigt. Und das zahlte sich nun aus.

RTL / Stefan Gregorowius Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi, "Let's Dance"-Jury 2022

Getty Images Massimo Sinató und Amira Pocher bei "Let's Dance"

Getty Images Amira Pocher und Massimo Sinató

