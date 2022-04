Hat ihn ihre Liebe etwa beflügelt? Bastian Bielendorfer (37) zählt in der aktuellen Let's Dance-Staffel zu den absoluten Publikumslieblingen – obwohl es mit dem Tanzen eigentlich gar nicht so richtig klappen will. Doch zuletzt wendete sich das Blatt: Er legte mit Ekaterina Leonova (34) einen tollen Tango aufs Parkett und konnte damit seine Bestleistung von 17 Punkten erzielen. Klar, dass ihm mit seiner sympathischen Art die Frauenherzen zufliegen – doch Bastian ist bereits seit fast 20 Jahren glücklich vergeben.

"Sehr viele Frauen schreiben mir: 'Ich würde dich sofort nehmen!' Ich weiß das sehr zu schätzen, vielen Dank! Aber ich bin happy, alles gut!", stellte er bei RTL lachend klar. Seine Frau, die er aus der Öffentlichkeit raushält, habe der Autor bereits im Studium kennengelernt. "Wir sind so lange zusammen, dass sie diesen ganzen Weg mit mir gegangen ist. Diese Konstante und Stütze in meinem Leben zu haben ist absolut unbezahlbar", schwärmte Bastian von seiner Herzensdame. Das würde er für nichts auf der Welt eintauschen: "Sie gibt mir immer das Gefühl, wertvoll zu sein."

Aktuell sei er ihr aber wohl kein sonderlich guter Partner: "Ich komme nach Hause, lege mich auf die Couch und dann muss ich gepampert werden wie ein kleines Baby." Obwohl sich Bastians Frau deshalb wohl schon auf die Zeit nach "Let's Dance" freue, habe die Teilnahme natürlich auch Vorteile. "Endlich mal keinen Sack Kartoffeln als Ehemann", scherzte der Komiker über seine neu gewonnene Körperhaltung.

Anzeige

Getty Images Bastian Bielendorfer und Ekaterina Leonova bei "Let's Dance"

Anzeige

Instagram / bielendorfer Bastian Bielendorfer, März 2022

Anzeige

Getty Images Ekaterina Leonova und Bastian Bielendorfer, "Let's Dance"-Tanzpaar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de