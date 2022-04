Ein kleiner Schockmoment für Bastian Bielendorfer (37)! Der Let's Dance-Kandidat muss Woche für Woche harte Kritik einstecken. Vor allem der Juror Joachim Llambi (57) fand nicht besonders nette Worte für Ekaterina Leonovas (34) Tanzpartner. Das machte dem Comedian teilweise sogar ziemlich zu schaffen. Auch in Show sechs kritisierten ihn Llambi, Motsi Mabuse (40) und Jorge González (54): Doch sie legten Basti lediglich zum 1. April rein!

Nachdem Ekat und Basti einen Tango aufs Tanzparkett hingelegt hatten, schaute die Fach-Jury ziemlich kritisch. "Ich fand es nicht so gut, ich fand es letzte Woche besser", meinte Llambi dann und Motsi konnte ihm nur zustimmen. "Ich gebe das nicht gerne zu, aber Joachim hat heute einfach recht", beteuerte sie. Das Duo schaute sich ziemlich verwirrt und auch traurig an. Doch dann die Erleichterung!

"April, April", schrie Motsi auf und lachte sich schlapp. Das Einzige, was Basti daraufhin rausbekam, war: "Ich habe mir in die Hose gekackt." Besonders für Motsi war es schwer, die negative Mine aufrechtzuerhalten, weil sie seine Performance eigentlich toll fand. Am Ende bekam er 17 Punkte. "Hier passieren Wunder. Das ist ein Wunder", schloss Jorge ab.

