Bahnt sich hier etwa eine weitere DSDS-Romanze an? Die aktuelle Staffel der Castingshow ist momentan in vollem Gange. Die Kandidaten stellen in der Sendung vor allem ihre Gesangskünste unter Beweis. In den vergangenen Jahren zeigte sich aber auch, dass auch die Liebe eine große Rolle in der Show spielen kann: Nicht nur ein DSDS-Pärchen entstand im Laufe der Jahre. Gibt es etwa nun schon das nächste Couple?

Die Kandidaten feierten eine feuchtfröhliche Poolparty, bei der eine Menge Alkohol konsumiert wurde – offenbar kamen sich zwei Teilnehmer bei der Sause etwas näher. Als das Kamerateam die Gesangstalente nach der durchzechten Nacht nämlich weckte, erwischte es Emine Knapczyk und Din Omerhodzic eng umschlungen im Bett. Lief bei den beiden etwa mehr als nur ein bisschen Kuscheln?

Din versuchte zumindest, seine Mitkandidaten davon zu überzeugen, dass dem nicht so war. "Ich glaube, jeder wird glauben, dass das eine kurze freundschaftliche Umarmung war", betonte er schmunzelnd und fügte hinzu: "Leute, die mich kennen, glauben mir kein Wort."

RTL / Stefan Gregorowius Din Omerhodzic, Kandidat bei DSDS 2022

Instagram / emine.knapczyk Emine Knapczyk, DSDS-Kandidatin

RTL / Stefan Gregorowius Din Omerhodzic bei DSDS

