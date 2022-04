Diesen Abend hat sich Barbara Schöneberger (48) sicherlich anders vorgestellt! Am Samstag war es endlich so weit: Die Entertainerin gab ihr Moderationsdebüt bei Verstehen Sie Spaß?. Seit Wochen fieberten die Fans auf diesen großen Moment hin. Doch letztendlich verlief die Show ein wenig anders als geplant: Es gab eine Technik-Panne – und die Zuschauer konnten Barbara zu Beginn der Sendung minutenlang nicht hören!

Auf Instagram postete die 48-Jährige nun ein Video, in dem die ersten paar Minuten der Show noch einmal zu sehen sind. Auf der Bühne performte sie unter anderem eine eigene Version des Songs "The Greatest Show" aus dem Musicalfilm "The Greatest Showman". In der Bildunterschrift darunter spielte Barbara noch einmal auf die technische Störung während der Sendung an. "Ups! Für alle dachten, dass ihr TV auf Mute war... Sorry", notierte sie. Die Fans waren trotz der kleinen Panne aber total begeistert vom Moderationsdebüt der gebürtigen Münchnerin. "Barbara macht es großartig", schwärmte nur einer von vielen Usern in der Kommentarspalte unter dem Posting.

Der Sender hatte sich ebenfalls schon in einem Statement zu dem Tonproblem geäußert. Gegenüber RTL ließ eine SWR-Sprecherin verlauten: "In dem technischen Dreieck zwischen Berlin, Baden-Baden und Frankfurt ist uns bei 'Verstehen Sie Spaß?' vorübergehend der Ton bei der Fernsehausstrahlung verloren gegangen. Im Stream in der ARD Mediathek war die Begrüßungsmoderation von Barbara Schöneberger anfangs nicht zu hören. Dieser technische Fehler tut uns sehr leid."

Anzeige

Getty Images Barbara Schöneberger und Giovanni Zarrella bei "Verstehen Sie Spaß?"

Anzeige

Getty Images Barbara Schöneberger bei "Verstehen Sie Spaß?"

Anzeige

Getty Images Barbara Schöneberger und Paola Felix bei "Verstehen Sie Spaß?"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de