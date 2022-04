Sie sagen sorry! Die Situation bei Love Island eskalierte zuletzt komplett. Bei einer heißen Dance-Session fiel Kandidat Bucci mit respektlosem Verhalten auf! Als die Girls für die Männer tanzen sollten, stand er auf und würdigte sie keines Blickes mehr. Damit überspannte er den Bogen maßlos und wurde vom Sender aus der TV-Villa gekickt. Nach dem Eklat richteten die Mittäter Mahdi und Nico entschuldigende Worte an die Gruppe!

Am Morgen nach Buccis Exit erklärten die beiden, wie leid ihnen das Ganze tut. "Wir haben gestern einen Fehler gemacht und wir haben uns nicht korrekt verhalten. Tut uns wirklich sehr leid. Aber so ist es manchmal, wenn die Emotionen hochkommen", erklärte Mahdi vor versammelter Mannschaft. Auch Nico entschuldigte sich: "Ich habe noch nie so für eine Frau gefühlt und da macht man manchmal Fehlentscheidungen."

Auch Sandrine, die on dem Fehlverhalten betroffen war, richtete das Wort an ihre lieb gewonnenen Mitstreiter. "Ich muss das noch verarbeiten", gestand sie unter Tränen. Sie war Bucci in den vergangenen Tagen sehr nah gekommen – umso tiefer sitzt bei ihr deshalb wohl der Schock. Die Reality-TV-Show wolle sie trotz allem aber nicht verlassen. "Ich habe mich entschieden, hierzubleiben, weil ich auch Vertrauen in die ganze Sache habe", offenbarte die Beauty. Die anderen Teilnehmer gaben Sandrine halt und umarmten sie.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

RTLZWEI Sandrine und Bucci von "Love Island" im Frühling 2022

RTLZWEI Sandrine von "Love Island" Frühling 2022

RTLZWEI Die "Love Island"-Kandidaten Frühling 2022

