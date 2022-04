Sein Verhalten hat heftige Konsequenzen! Bucci kam zu Love Island, um die große Liebe zu finden. Mit Granate Sandrine schien es anfangs super zu matchen. Doch schon nach kurzer Zeit hinterfragte die Beauty die Ehrlichkeit des Islanders. Zudem stellte er schon früh Besitzansprüche an seine Auserwählte, was der überhaupt nicht schmeckte. Nun brachte Bucci mit respektlosem Verhalten das Fass zum Überlaufen – und musste die TV-Villa sofort verlassen!

Auf einer kleinen Tanz-Session eskalierte die Situation um den Reality-TV-Darsteller. Die Ladys sollten für die Boys tanzen. Als Vanuschka an der Reihe war, nahm das Unheil seinen Lauf. Bucci stand wortlos auf. Der Blondine beim Tanzen zuzusehen sei nicht respektvoll, weil sie mit Mahdi ein Couple ist, erklärte Bucci. Doch bei seinen Mitstreitern kam diese Aktion gar nicht gut an. "Das war schon eine Scheiß-Aktion", stellte Jendrik klar. Auch bei RTL2 fiel Buccis Verhalten durch, wie der Sprecher Simon Beeck verkündete: "Dein Benehmen gegenüber Sandrine und einigen anderen ist so übergriffig, so respektlos und falsch, dass deine Zeit bei 'Love Island' hiermit beendet ist."

"Ich möchte so eine Beziehung einfach nicht mehr führen, die mich nicht weiterbringt", erklärte Sandrine Bucci unter vier Augen. Buccis Rausschmiss befürworteten die anderen offenbar. "Diese kindischen Moves, das ist für uns kein Statement setzen, weil irgendwer Respekt hat, das ist einfach nur respektlos", stellte Inna diesbezüglich klar.

Anzeige

RTLZWEI Sandrine und Bucci von "Love Island" im Frühling 2022

Anzeige

RTLZWEI Sandrine und Bucci von "Love Island" im Frühling 2022

Anzeige

RTLZWEI Jendrik, Bucci und Sandrine, Kandidaten bei "Love Island" 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de