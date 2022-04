Die Fangemeinde spekuliert! Khloé Kardashian (37) sorgte in letzter Zeit für ordentlich Gesprächsstoff bei ihren Fans: Momentan trainiert die Influencerin nämlich, was das Zeug hält. Das kommt bei ihren Kritikern nicht immer gut an. Auf kürzlichen Schnappschüssen empfanden die Follower ihr Idol nämlich als viel zu dünn. Und auch nun wird wieder heftig diskutiert: Die Fans sind sich einig – in Khloés Hintern sind Implantate!

Auf Instagram postete die 37-Jährige ein Video, in dem sie wieder trainierend zu sehen ist – eigentlich nichts Außergewöhnliches. Doch den Followern ist wohl ein ganz bestimmtes Detail aufgefallen, das sie nicht für sich behalten konnten. "Oh mein Gott, man kann ihre Po-Implantate sehen, wenn sie sich streckt", schrieb beispielsweise ein User, während ein weiterer zustimmte: "Ich sehe es auch! Irgendetwas befindet sich in ihrem Hintern."

Die Kommentare entgingen auch der US-Amerikanerin nicht, die von den Äußerungen ihrer Fans nicht besonders angetan war. Schnell schaltete sie sich in die Diskussion ein und dementierte die Spekulationen. "Ihr seid verrückt, das ist das Nahtdesign der Leggins! Ihr wollt auch echt alles glauben, was schlecht ist", klärte Khloé ihre Follower auf.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, TV-Star im Februar 2022

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im November 2021

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Unternehmerin

