Jennifer Garner (49) plaudert aus dem Nähkästchen. In den vergangenen Monaten hat die Schauspielerin offenbar das Kochen für sich entdeckt. Regelmäßig teilt die dreifache Mutter im Rahmen ihrer "Pretend Cooking Show" Videos von sich im Netz, in denen sie sich an verschiedenen Rezepten probiert. Doch nun machte die Ex-Frau von Ben Affleck (49) ein Geständnis: Jennifer behauptet, dass sie eigentlich gar nicht kochen könne.

"Manchmal denke ich wirklich, dass nur 50 Prozent von dem, was ich mache, klappen. Aber das hält mich nicht davon ab", offenbarte die 49-Jährige in einem Interview mit People. Wenn sie Kekse oder Brot backe, komme es gelegentlich vor, dass sie es im Backofen vergesse und zu lange drin lasse oder nicht aufpasse und zu früh raushole.

Dennoch habe die "Yes Day"-Darstellerin Spaß daran, in der Küche zu stehen und Neues auszuprobieren. Jennifer sei froh darüber, dass ihre Kinder so geduldig mit ihr seien. "Sie wissen, dass es mir wichtig ist und dass ich mein Bestes gebe", erklärte der Hollywoodstar.

Getty Images Jennifer Garner im November 2021 in West Hollywood

Getty Images Jennifer Garner, Schauspielerin

Getty Images Jennifer Garner in Los Angeles

