Jetzt äußert sich Bucci endlich selbst zu seinem Love Island-Aus! Der Barkeeper musste die Liebesinsel am Freitag plötzlich verlassen. Der Grund? Die Islanderinnen sollten für die Jungs tanzen. Der Münchner wollte seinen Mitkandidaten "Respekt zollen" und stand während der kleinen Tanzeinlage einfach wortlos auf. Der Sender zog sofort Konsequenzen – und er musste seine Koffer packen. Nach seinem Exit meldete sich Bucci nun erstmals zu Wort...

In seiner Instagram-Story bedankte sich der 31-Jährige für den Support seiner Fans. Er habe nach seinem Show-Aus sowohl positive und negative Nachrichten erhalten – und könne beide Seiten nachvollziehen. "Merkt euch, ich bin auch nur ein Mensch mit Gefühlen. Ich habe das sicher nicht so gemeint, wie es angekommen ist", stellte Bucci klar. Er wolle sich aber im Laufe des Tages noch einmal in einem offiziellen Statement zu seinem Exit äußern.

Sowohl von ehemaligen Kandidaten als auch dem jetzigen Cast bekam der Hottie nach dieser Aktion viel Kritik. "Ich finde, das gehört sich nicht, das ist einfach unangebracht. Das ist respektloses Verhalten", stellte Buccis Mitstreiter Léon nach dem Spiel sofort klar. Für Mark sei das Benehmen seines Konkurrenten ebenfalls ein absolutes No-Go gewesen.

RTLZWEI Sandrine und Bucci bei "Love Island"

RTLZWEI / Thomas Reiner Bucci und Sandrine, "Love Island"-Kandidaten 2022

Instagram / bucciiyok Nico, Bucci und Marc, "Love Island"-Kandidaten

