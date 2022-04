Endlich gibt es wieder Frischfleisch auf Love Island! Am Freitag kam es zum großen Eklat auf der Liebesinsel. Bucci verhielt sich bei einem Spiel ziemlich respektlos gegenüber den Girls – und musste deshalb sofort seine Koffer packen und die Show verlassen. Doch am Sonntag kommt endlich neuer Wind in die Villa: Die neue Granate Cindy stößt nämlich zum Cast dazu!

Mit Promiflash sprach die Hotelfachfrau schon vor ihrem Einzug über ihre Teilnahme an dem Format. Dabei erklärte sie, was für Erwartungen sie an die Show hat. "Ich erhoffe mir in erster Linie ein cooles Abenteuer und gegebenenfalls einen potenziellen Partner", gab die Beauty aus Düsseldorf preis. Natürlich wäre Cindy gerne schon früher in die Villa eingezogen. Trotzdem freue sie sich einfach darüber, dass es nun bald endlich losgeht.

Doch wie offen ist die neue Granate? Eifersüchtig sei Cindy jedenfalls nicht – im Gegenteil: Sie würde sich selbst als "eigentlich ganz entspannt" bezeichnen. Sex in der Villa könne sie sich aber nicht vorstellen. "Weil meine Familie guckt zu und da möchte ich mich in einer Art und Weise auch zurücknehmen", gab die Blondine ehrlich zu.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

RTLZWEI / Thomas Reiner Cindy, "Love Island"-Kandidatin 2022

RTLZWEI / Thomas Reiner Cindy, "Love Island"-Kandidatin 2022

RTLZWEI / Thomas Reiner Cindy, "Love Island"-Kandidatin 2022

