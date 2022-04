Übertreiben sie es mit ihrer Eifersucht? Bucci und Nico machen sich bei Love Island gerade nicht sonderlich sympathisch: Die beiden Muskelmänner reagierten extrem eifersüchtig auf den Einzug neuer Granaten und ließen ihre Partnerinnen Sandrine und Jennifer nicht aus den Augen. Wegen ihrer besitzergreifenden Art kam es dann auch zum handfesten Streit zwischen den Paaren. Das Netz zeigt sich schockiert über das Verhalten von Bucci und Nico!

"Bucci und Nico sind einfach so toxisch", stellte ein User auf Instagram entgeistert fest. Und mit dieser Meinung ist er definitiv nicht allein: "Was für eine kranke Eifersucht" und "Oh mein Gott, wieso sind Bucci und Nico so einnehmend? Die bedrängen ihre Mädels so arg, das ist sehr unangenehm anzusehen" waren nur einige der Kommentare. Auch auf Twitter zeigten sich die Zuschauer entsetzt – einer von ihnen hatte aber direkt einen Lösungsvorschlag parat: "Bucci und Nico wären doch ein ganz hervorragendes Couple mit Ihrer mittelalterlichen Einstellung und dem unerträglichen Platzhirschgehabe."

Dass Jennifer und Sandrine dennoch bei den beiden bleiben, anstatt sich weiter in der Villa umzusehen, ist für viele unverständlich. "Witzig, dass gerade die Problemfälle Couples sind – Bucci und Sandrine sowie Nico und Jennifer –, während entspannte Leute wie Adriano und Mark allein sind", stellte ein User fest. Denn bei den letztgenannten Sympathieträgern will es aktuell einfach noch nicht klappen mit der Liebe.

RTLZWEI / Thomas Reiner Bucci und Sandrine, "Love Island"-Kandidaten 2022

RTLZWEI Nico und Jennifer "Love Island" Frühling 2022

RTLZWEI / Thomas Reiner Bucci, León, Adriano und Marc auf "Love Island"

