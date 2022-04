Bella Hadid (25) wagt Neues! Die einstige Reiterin ist seit ihrem 16. Lebensjahr als Model aktiv. Zwei Jahre später zog sie nach New York City, um ihre Karriere voranzutreiben – mit Erfolg: Mittlerweile lief die Schwester von Gigi Hadid (26) für Top-Labels wie Michael Kors, Balmain, Marc Jacobs (58) oder Chanel und zählt zu den erfolgreichsten Models weltweit. Doch nun möchte sie sich einem neuen Berufszweig widmen: Bella hat eine Schauspielrolle ergattert!

Wie Deadline berichtet, wird die 25-Jährige in der dritten Staffel der Sitcom "Ramy" zu sehen sein – und zwar in einer wiederkehrenden Rolle. Welchen Charakter sie verkörpern wird, ist bislang aber noch nicht bekannt. Im Fokus der Serie steht der Muslim Ramy, der aus Ägypten stammt und nun im US-Bundesstaat New Jersey lebt. Er zeigt, wie es ist, der ägyptischen, aber auch gleichzeitig der amerikanischen Gesellschaft anzugehören und welche Konflikte dabei entstehen.

Mittlerweile hat sich auch Bella persönlich zu ihrem Schauspieldebüt geäußert. "Bester Cast, beste Sendung, beste Crew", schrieb sie in einem Instagram-Post. Sie fühle sich geehrt und sei gespannt. Außerdem riet sie ihren Fans: "Wenn ihr die ersten beiden Staffeln noch nicht gesehen habt, macht das jetzt."

Getty Images Bella Hadid, Model

Getty Images Bella Hadid im März 2022 in Paris

Getty Images Bella Hadid in Mailand, 2022

