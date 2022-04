Am vergangenen Mittwoch flimmerte das Finale der diesjährigen Bachelor-Staffel über die Bildschirme. Obwohl Dominik Stuckmann (30) Gefühle für beide Finalistinnen aufbauen konnte, ging die letzte Rose an Anna Rossow (33). Nachdem der Blondschopf Jana-Maria Herz (30) also einen Korb erteilen musste, wollte er ihr seine Entscheidung noch erklären. Doch will man das in dem Moment überhaupt hören? Promiflash hat bei Michèle de Roos, der Zweitplatzierten der letzten Bachelor-Staffel, nachgehakt.

Für Jana-Maria war das große Finale eine Enttäuschung! Obwohl die Wahlspanierin lange als Favoritin galt, hatten Dominiks Gefühle für sie zum Ende nicht ausgereicht. Auch Michèle de Roos hat diese Situation in der letzten Staffel am eigenen Leib erfahren – und auf die Begründung für ihre Abfuhr hätte sie definitiv verzichten können! "In dem Moment wollte ich keine Erklärung hören, da man erst mal alles verarbeiten muss", verriet sie im Interview mit Promiflash. Sie erinnerte sich, dass sie sich damals einfach leer gefühlt habe und gar keinen klaren Gedanken fassen konnte.

Dass Jana-Maria die Abfuhr des TV-Junggesellen runtergezogen hatte, konnte man der 30-Jährigen hingegen jedoch nicht wirklich ansehen. Im Gegenteil – nach Dominiks Korb versuchte sie sich sogar schnellstmöglich auf das Positive zu fokussieren: "Nachdem er sich gegen mich entschieden hatte, hatte ich mich einfach so auf meine Familie und mein normales Umfeld gefreut", ließ Jana-Maria die Ereignisse im Gespräch mit Promiflash Revue passieren.

