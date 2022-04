Jendrik auf dem Prüfstand! Der junge Blondschopf fiel bei Love Island seit seinem Einzug vor allem durch seine ruhige und sympathische Art auf. In Co-Kandidatin Inna fand er sogar schon eine Dame, um deren Herz es sich vor laufenden Kameras zu kämpfen lohnt. Zwischen den beiden knistert es schon seit mehreren Tagen. Bei einem für "Love Island" typischen Spiel muss sich Jendrik nun aber aussagekräftigen Zuschauerfragen stellen. Hat er für das TV-Liebesabenteuer etwa seine Freundin verlassen?

Genau diese Frage wird dem Bruder von Sarah Engels (29)' Ehemann Julian (28) beim Spiel namens "Heißer Stuhl" von den "Love Island"-Fans gestellt. Und wie reagiert der 21-Jährige darauf? Jendrik betont sichtlich nervös: "Gute Frage, aber meine Ex habe ich nicht für die Show verlassen. Das war vorher vorbei und danach habe ich mich hier beworben."

Und wie kommt diese pikante Nachfrage bei Jendriks Herzdame Inna an? Die lässt nicht locker und hakt noch einmal nach: "Oder ist da doch etwas Wahrheit dran?" Und tatsächlich: Jendrik bejaht die Frage. Er sei von der Frage so überrascht gewesen, dass er aus Reflex geantwortet habe. Die Wahrheit ist aber: "Es hatte nicht so gevibed für eine Beziehung. Dann haben die (die Produktion, Anm. d. Red.) mich angerufen und ich dachte: Hey, das ist so ein kleines Zeichen für mich." Jendrik verließ seine Freundin also doch für "Love Island".

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

RTLZWEI Inna und Jendrik, "Love Island"-Kandidaten 2022

RTLZWEI / Thomas Reiner Jendrik, "Love Island"-Kandidat

RTLZWEI Inna und Jendrik von "Love Island" im Frühling 2022

