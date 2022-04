Hier sprühen die Funken! Auf Love Island finden sich so langsam die Couples zusammen. So sind Vanuschka und Mahdi heftig am turteln – und auch Jennifer (20) und Nico können trotz Streitigkeiten offenbar nicht die Finger voneinander lassen. Für die Single-Lady Inna lief es bis gestern in Sachen Liebe und Flirts noch nicht so rund. Doch dann zog die Granate Jendrik in die Villa und wohl gleichzeitig in Innas Herz ein!

Der Schwager von Sarah Engels (29) zeigte seine Begeisterung für die schöne Blondine sofort. "Ich weiß nicht, was genau mich catcht, aber wenn ich mit ihr rede, sie angucke, sie mich anschaut und lächelt, fühle ich mich richtig. Inna hat mich schon geflasht", schwärmte er von Inna. Die 25-jährige Bremerin hatte zwar anfangs ein paar Bedenken wegen seines Alters, weil Jendrik 21 Jahre alt ist – das hat sich nun aber offenbar erledigt.

"Im Endeffekt ist Alter nur eine Zahl und ich finde es wichtiger, dass ein Mann ein Gentleman ist", betonte Inna daraufhin. Doch nicht nur Jendriks gutes Benehmen lässt sie dahinschmelzen, sondern auch sein Sixpack. "Was soll ich sagen, man ist ja lange auf trockenem Eis geblieben", meinte sie, als er oberkörperfrei rumlief.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe"

RTLZWEI Inna und Jendrik von "Love Island" im Frühling 2022

Instagram / jendrik_loveisland2022 Jendrik Büscher, "Love Island"-Kandidat

RTLZWEI Inna bei "Love Island"

