Prinz William (39) will seiner Großmutter augenscheinlich weiterhin nahe sein. In den vergangenen Monaten sorgte sich das Königshaus immer wieder um Queen Elizabeths (95) Gesundheit. Im März wurde dann verkündet, dass sich das britische Staatsoberhaupt aus dem Buckingham Palace zurückziehen und fortan auf Schloss Windsor leben will. Doch wie es scheint, ist sie nicht der einzige Royal, der zeitnah umzieht. Prinz William und Herzogin Kate (40) wollen offenbar den Kensington Palace hinter sich lassen.

Wie The Sun nun berichtete, soll die fünfköpfige Familie ihr Heim in London verlassen und stattdessen in die Nähe der Queen ziehen wollen. Dafür gibt es auch einen ganz besonderen Grund: Man fürchtet wohl, dass der in Ungnade gefallene Prinz Andrew (62) die neu gewonnene Nähe zu seiner Mutter dafür nutzten könnte, wieder mehr am öffentlichen Leben teilzunehmen. "Andrew verbringt sehr viel Zeit mit der Königin. Er wohnt nebenan und ist immer für sie da", erklärte eine Quelle. Prinz Charles (73) und Prinz William seien zudem bestürzt darüber gewesen, dass Andrew die Königin zu Prinz Philips (✝99) Gedenkfeier begleitet habe.

Wo William und Kate dann ab kommendem Sommer leben werden, steht noch nicht fest. Zur Auswahl stehen Angaben der Zeitung zufolge aber Adelaide Cottage, Frogmore House und Fort Belvedere. Auch Andrews Landsitz, die Royal Lodge, soll das Paar in Betracht ziehen. Zudem suchen die Eltern bereits nach einer neuen Schule für ihre drei Kinder Prinz George (8), Prinzessin Charlotte (6) und Prinz Louis (3).

Prinz William mit George, Queen Elizabeth II., Prinz Philip und Herzogin Kate mit Charlotte, 2015

Queen Elizabeth II. und Prinz Andrew bei Prinz Philips Gedenkfeier im März 2022

Prinz George, Prinz William, Prinzessin Charlotte und Herzogin Kate im März 2022

