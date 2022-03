Queen Elizabeth II. (95) verlegt offiziell ihren Wohnsitz! Der Buckingham Palast ist als offizielle Residenz der britischen Königsfamilie in London bekannt. Schon seit einer ganzen Weile soll die Monarchin das Anwesen allerdings meiden. Angeblich sei es mit seinen 775 Räumen in den Augen der Regentin schon immer zu groß gewesen. Nun hat die Queen eine Entscheidung getroffen: Sie will sich aus dem Buckingham Palast zurückziehen und stattdessen auf Schloss Windsor leben!

Laut Daily Mail will sich die 95-Jährige von nun an hauptsächlich im Windsor Castle aufhalten und ihr Zentrum dorthin verlagern. Dort wolle die Queen von nun an "von zu Hause aus arbeiten". Der Mutter von Prinz Charles (73) dürfte es auch nicht besonders schwerfallen, den Buckingham Palace hinter sich zu lassen. Angeblich hat die Britin schon seit 2020 keine Nacht mehr dort verbracht.

Ursprünglich hatte die Queen Schloss Windsor vor allem an den Wochenenden besucht. Inzwischen habe sie laut dem Royal-Experten Hugo Vickers aber eine besondere Bindung zu dem Grundstück. "Windsor ist der Ort, den sie liebt. Hier hat sie ihre Erinnerungen mit Prinz Philip, ihre Ponys sind dort und ihre Familie in der Nähe", erklärte er gegenüber Sunday Times.

Getty Images Queen Elizabeth II. im Oktober 2021

Getty Images Queen Elizabeth II, Februar 2022

Getty Images Prinz Philip und Queen Elizabeth II. an ihrem 60. Hochzeitstag

