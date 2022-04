Freudige Nachrichten für Joshua Kimmich (27)! Der Mittelfeldspieler und seine Partnerin Lina Meyer begeisterten erst Ende März ihre Fans: Denn das Paar verkündete, dass es zum dritten Mal Nachwuchs erwartet. Mit der Bekanntgabe hatten die zwei sich etwas Zeit gelassen – weswegen es nun offenbar Schlag auf Schlag geht. Denn nur zwei Wochen nach den Schwangerschaftsnews ist Baby Nummer drei offenbar schon da!

Wie Bild erfahren haben will, ist der Nachwuchs des 27-Jährigen gesund und munter zur Welt gekommen. Als weiteres Indiz habe es beim heutigen Mannschaftstraining des FC Bayern für Joshua einen auffälligen Applaus seiner Teamkollegen gegeben. Das Paar äußerte sich indes noch nicht dazu. Auch zum Geschlecht ihres Babys ist bislang nichts bekannt.

Der Zeitpunkt käme Joshua allerdings gelegen: Am vergangenen Wochenende konnte der Sechser noch zum Auswärtsspiel in Freiburg nachreisen – und bereitete sogar einen Treffer vor! Für das Champions-League-Spiel gegen Villarreal stünde der Bayern-Star am Dienstag ebenfalls wieder zur Verfügung.

Instagram / _linamey_ Lina Meyer und Joshua Kimmich

Getty Images Joshua Kimmich, Fußballer

Getty Images Joshua Kimmich im Trikot der deutschen Nationalmannschaft

