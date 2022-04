Bucci hat das Bedürfnis, ein paar Dinge aufzuklären. Vergangenes Wochenende flog der Münchner bei Love Island raus. Und das nicht etwa, weil eine Paarungszeremonie so ausging oder die Zuschauer ihn rauswählten, sondern weil der Sender entschied, dass Buccis Verhalten nicht mehr tragbar ist. Der ehemalige Barkeeper verhielt sich den Frauen in der Villa der Kuppelshow gegenüber respektlos – besonders gegenüber Mit-Islanderin Sandrine. Im Netz wehrt er sich nun gegen die Vorwürfe.

In Bezug auf das ihm vorgeworfene übergriffige Verhalten, meint Bucci auf Instagram: "Ich habe Sandrine zu nichts gezwungen. Sie hatte jederzeit die Möglichkeit, von mir wegzugehen, aber sie wollte mit mir sein." Im Fernsehen seien Situationen gezeigt worden, die ihn als sehr anhänglich dargestellt hätten. So habe er sich aber nur verhalten, weil seine Angebetete ihm das Gefühl gegeben habe, der Richtige für sie zu sein: "Das habe ich ihr halt einfach auch gezeigt, mit meinen Gefühlen." Sein Verhalten sei falsch interpretiert worden, man habe ihn als machthaberisch bezeichnet. "Ich will euch aber sagen, dass es nicht so ist", betont er.

Für Sandrine hat Bucci nur positive Worte übrig: "Sie ist ein toller Mensch. Wir haben sehr viel gelacht." Sie habe ihm oft gesagt, sie habe noch nie mit einem Mann so viel gelacht wie mit ihm.

