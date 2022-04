Will Smith (53) kam in der Vergangenheit offenbar schon mal mit dem Gesetz in Konflikt! Vor wenigen Tagen sorgte der Schauspieler mit seinem spontanen Ausraster bei der diesjährigen Oscar-Verleihung für mächtig Aufsehen – er verpasste Komiker Chris Rock (57) nämlich kurzerhand eine Ohrfeige. Sogar die Polizei war nach diesem Eklat kurz davor, den TV-Star zu verhaften. Das wäre für den Rapper nichts Neues gewesen: Will Smith wurde schon mal festgenommen!

Wie National Enquirer berichtete, soll bereits ein Mugshot des 53-Jährigen existieren – also polizeiliche Aufnahmen, die Will mit einem Schild seiner Initialen vor einer weißen Wand zeigt. Die Bilder seien nach einer Auseinandersetzung entstanden, als Will 1989 zarte 20 Jahre alt war und in Philadelphia mit einem Unbekannten aneinandergeraten war. Will sei damals wegen Körperverletzung und rücksichtsloser Gefährdung einer anderen Person angeklagt gewesen. Sein Gegenüber brach sich bei dem Konflikt die linke Augenhöhle und erblindete sogar beinahe.

Der Schauspieler kam nach diesem Vorfall also nicht ungeschoren davon. Wie ein Insider erzählte, habe Will eine Nacht in der Zelle auf der Polizeiwache in West Philadelphia verbringen müssen: "Zusammen mit anderen Insassen, die ihn die ganze Nacht weckten und um ein Autogramm baten. Es war die schlimmste Nacht seines Lebens!" Auch heute noch versuche Will, die damaligen Stunden hinter Gittern zu verdrängen.

Getty Images Will Smith (r) und Chris Rock bei den Oscars 2022

Getty Images Will Smith bei den Oscars 2022

Getty Images Will Smith bei den Oscars 2022 in Hollywood

