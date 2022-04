Der diesjährige Bachelor hat seine letzte Rose verteilt. Dominik Stuckmann (30) gestand Anna Rossow (33) in der letzten Nacht der Rosen seine Liebe. Seitdem sind die beiden Turteltauben auch ein Paar. Nach den Dreharbeiten hat sich für Dominik und Anna aber auch so einiges geändert, denn auf einmal standen sie in der Öffentlichkeit und ließen vor allem über Social Media die Fans an ihrem Leben teilhaben. Werden die beiden auch weiterhin ihre Karrieren auf Social Media vorantreiben? Diese Frage haben sie jetzt gegenüber Promiflash beantwortet.

Vor allem für Dominik ist Instagram Neuland. "Ich habe einen Instagram-Account erstellt, weil ich die Zuschauer auf diese Reise mitnehmen wollte", gesteht er gegenüber Promiflash. Dennoch sei er dem Ganzen sehr offen gegenüber. "Ich schau jetzt mal, ob es mir Spaß macht und probiere es aus. Ich werde den Zuschauern ein paar private Einblicke von mir und uns geben und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht", hält sich der Rosenkavalier seine Zukunft als Influencer offen.

Anna hingegen kann sich eine Richtung bereits vorstellen. "Ich für meinen Teil bin sehr gern auf Instagram im Austausch mit den Menschen, die unsere Reise mitverfolgt haben und werde das auch in Zukunft sein", erzählt die Beauty über ihre Social-Media-Gewohnheiten. "Wenn wir die Menschen mit unserem Alltag nicht langweilen, werden wir mit Sicherheit den ein oder anderen Einblick in unser Privatleben teilen", verrät die Gewinnerin von Dominiks letzter Rose außerdem.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

Instagram / anna_rossow_ Dominik Stuckmann und Anna Rossow bei "Der Bachelor"

JuLi PR & Consulting Dominik Stuckmann und Anna Rossow im März 2022

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann und Anna Rossow bei einem Bachelor-Einzeldate

