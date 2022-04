Es war ein Schreckmoment im Recall! Arian Golic trat in diesem Jahr an, um bei Deutschland sucht den Superstar seine Stimme zu präsentieren – und das mit Erfolg: Denn der Buchener schaffte es bis in die Top 16. Doch dann schien ihm die Castingshow zu viel zu werden und er stieg kurz vor seinem Duett mit Raphaela Spirydowicz freiwillig aus. Das nimmt sie ihm offenbar nicht übel: Promiflash verriet Raphaela, dass Arian und sie bis heute Kontakt haben.

"Arian und ich haben seit seiner Entscheidung immer wieder miteinander gesprochen", erzählte die Modejournalistin im Gespräch mit Promiflash. Zwar sei am Set kaum Zeit gewesen, sich ausgiebig zu unterhalten, doch das hätten sie nachgeholt: "Wir stehen bis heute in Kontakt und darüber bin ich wirklich sehr froh. Als wieder genügend Zeit war, haben wir uns ganz lange über alles unterhalten."

Auch wenn er mit seinem Exit zum Teil auch ihre Vorbereitungen über den Haufen warf, sei sie nie sauer auf Arian gewesen, betonte die 28-Jährige: "Ich bin überzeugt, dass es der richtige Schritt für Arian war, und dafür habe ich wirklich vollstes Verständnis." Arian selbst freute es, dass Raphaela den Auftritt vor der Jury auch alleine durchgezogen hat: "Dafür ist sie für mich ein wahrer Superstar und hat meinen größten Respekt!"

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Raphaela Spirydowicz im DSDS-Auslandsrecall

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Raphaela Spirydowicz und Arian Golic bei DSDS 2022

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Arian Golic, DSDS-Kandidat 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de