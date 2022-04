Wie verbringen sie die Feiertage? Prinz William (39) und Herzogin Kate (40) sind gerade erst von ihrer Reise in die Karibik nach England zurückgekehrt. Mit dem Osterfest stehen bereits in zwei Wochen die höchsten Feiertage des Kirchenjahres an. Royal-Fans auf der ganzen Welt sind gespannt, was der Duke von Cambridge und seine Familie über die Tage geplant haben – jetzt gibt es erste Anzeichen, wie William, Kate und ihre drei Kinder die Zeit gestalten wollen.

Wie das britische Magazin Hello nun berichtete, würden William und Kate mit den Kindern keine Reisepläne hegen. Demnach bereite sich die Familie auf eine ruhige Zeit in den eigenen vier Wänden vor. Die drei Geschwister George (8), Charlotte (6) und Louis (3) sind bereits in ihre Osterferien gestartet – damit steht einer gemeinsamen Zeit also nichts mehr im Wege. In der Vergangenheit verbrachten die fünf die Ostertage häufig in ihrem Landsitz in Norfolk.

Unklar ist bisher indes, ob William, Kate und ihre Kinder den österlichen Gottesdienst in Windsor besuchen werden. In den vergangenen Jahren trafen sie dort mit Queen Elizabeth II. (95) und anderen Mitgliedern der königlichen Familie zusammen. Die Bestätigung ihrer Teilnahme steht in diesem Jahr allerdings noch aus.

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William im März 2022

MEGA Herzogin Kate und Prinz William mit ihren Kindern Louis, Charlotte und George, Weihnachtskarte 2018

Getty Images Queen Elizabeth II., Prinz William und Herzogin Kate, Mai 2019

