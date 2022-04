Familienausflug zu den Grammys! In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde die begehrte Trophäe zum 64. Mal vergeben und lockte die großen Namen der Musikbranche nach Las Vegas. Mit dabei waren auch John Legend (43) und seine Frau Chrissy Teigen (36), die nicht nur als Paar auf dem roten Teppich glänzten. Die beiden brachten sogar ihre Kinder Luna Simone (5) und Miles Theodore (3) mit zu dem Event!

Zunächst posierte die 36-Jährige noch an der Seite ihres Mannes für die Fotografen und setzte ihr voluminöses, pinkfarbenes Kleid in Szene. Via Instagram gab Chrissy aber auch privatere Einblicke. In ihrer Story zeigte sie sich in der ersten Reihe des Saales und hatte dabei mal ihre Tochter, mal ihren Sohn auf dem Schoß sitzen. Gemeinsam mit ihrem Nachwuchs wartete die Kochbuchautorin auf den Auftritt ihres Gatten.

Außerdem hatten Chrissy und Luna bei der Veranstaltung die Gelegenheit, die K-Pop-Band BTS zu treffen. Auch davon teilte das Model ein Foto. Dabei stach vor allem das begeisterte Grinsen der Fünfjährigen ins Auge. "Luna war noch nie glücklicher", kommentierte ein Follower den Beitrag.

Instagram / johnlegend Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kindern Luna und Miles

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend bei den Grammy Awards in Las Vegas, April 2022

Getty Images BTS bei den Grammy Awards in Las Vegas, April 2022

